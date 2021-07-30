Романцев оценил перспективы Дзюбы в сборной России после назначения Карпина

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением относительно дальнейших перспектив нападающего Артёма Дзюбы в сборной России. В июле национальную команду возглавил Валерий Карпин, с которым у нападающего давний конфликт.

«Если Дзюба будет показывать игру того уровня, которая сделала его капитаном, то он непременно займет место в атаке. Все зависит только от Артёма», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Карпин сменил у руля национальной команды Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после провального выступления на чемпионате Европы - 2020. Валерий Георгиевич заключил с РФС контракт до конца текущего года с возможностью продления.

В первом официальном матче под руководством Карпина сборная России встретится с командой Хорватии. Поединок отбора ЧМ-2022 состоится 1 сентября.