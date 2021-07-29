Стало известно, сколько получит Николич в случае увольнения из «Локомотива»

Стали известны некоторые детали трудового соглашения между московским «Локомотивом» и главным тренером команды Марко Николичем. Об этом рапортует «Рейтинг Букмекеров».

Источник утверждает, что в договоре прописана сумма в размере трех миллионов евро за досрочное расторжение контракта. Этот пункт действует в течение первых двух лет контракта. Если расставание произойдет позднее, то тогда клуб выплатит специалисту оставшиеся деньги по договору.

Ранее стороны заключили новую долгосрочную сделку. Контракт Николича был продлен до лета 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата России «железнодорожники» финишировали на третьем месте.