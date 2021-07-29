Григалава - об уходе из «Арсенала»: «Значит, я не подхожу команде»

Защитник Гиа Григалава поведал о своем уходе из тульского «Арсенала». 31-летний футболист покинул команду в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Я был уверен, что останусь. Но со мной так никто и не связался. Не знаю, почему так вышло. Значит, я не подхожу команде», - приводит слова игрока Sport24.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Григалава принял участие в 18 поединках, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля. Гиа защищал цвета «оружейников» с 2017 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата России «Арсенал» финишировал на 14 месте, сохранив прописку в элитном дивизионе.