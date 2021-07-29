Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

«Гремио» договорился с нападающим «Спартака»

29 Июля 2021 • 09:26 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бразильский форвард Педро Роша, правами на которого владеет московский «Спартак», может перебраться в чемпионат Бразилии на постоянной основе.

Согласно сведениям инсайдера Маури Дорнелес в твиттер-аккаунте, новым местом работы 26-летнего футболиста станет «Гремио». Стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта.

В первой половине прошлого сезона нападающий выступал на правах аренды за другой бразильский коллектив - «Фламенго». Зимой Педро вернулся в стан «красно-белых». Остаток сезона форвард провел в ФНЛ, играя за «Спартак-2». Он принял участие в 15 поединках и забил четыре гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гремио Педро Роша Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
29 Июля в 09:43
а чего о цене ни слова?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
12:18 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько получит Николич в случае увольнения из «Локомотива»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Джикия близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Кутателадзе может подать жалобу на «Спартак», если его не включат в заявку на сезон
11:33 · Россия. Премьер-лига
Григалава - об уходе из «Арсенала»: «Значит, я не подхожу команде»
10:21 · Россия. Премьер-лига
«Он высокомерно выразился в адрес «Арсенала»: Григалава рассказал о стычке с Василием Березуцким
10:09 · Россия. Премьер-лига
Меркулов обратился к «Рубину» после переезда в Хорватию
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» договорился с нападающим «Спартака»
28 Июля
23:54 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк может оказаться в «Краснодаре» слухи
23:54 · Россия. Премьер-лига
Агенты Манафы отреагировали на интерес к защитнику со стороны «Спартака» эксклюзив
21:55 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» c «Химками» сыграют без зрителей
20:26 · Россия. Премьер-лига
Новый рекорд Семака на посту главного тренера «Зенита»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Не думаю, что «Зенит» найдёт нападающего лучше Азмуна»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, когда Барриос вернётся на поле
16:57 · Россия. Премьер-лига
Бывший судья РПЛ получил пожизненный бан
16:18 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия»
Все новости