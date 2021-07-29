«Гремио» договорился с нападающим «Спартака»

Бразильский форвард Педро Роша, правами на которого владеет московский «Спартак», может перебраться в чемпионат Бразилии на постоянной основе.

Согласно сведениям инсайдера Маури Дорнелес в твиттер-аккаунте, новым местом работы 26-летнего футболиста станет «Гремио». Стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта.

В первой половине прошлого сезона нападающий выступал на правах аренды за другой бразильский коллектив - «Фламенго». Зимой Педро вернулся в стан «красно-белых». Остаток сезона форвард провел в ФНЛ, играя за «Спартак-2». Он принял участие в 15 поединках и забил четыре гола.