«Локомотив» заинтересовался полузащитником «Шальке»

Испанец Омар Маскарель, выступающий в Германии за гельзенкирхенский «Шальке», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом сообщает портал Superdeporte.

В услугах 28-летнего полузащитника заинтересован московский «Локомотив». Камнем преткновения может стать интерес к игроку со стороны «Валенсии». Маскарель больше склоняется к возвращению на родину, нежели к переезду в Москву.

В прошлом сезоне Бундеслиги хавбек принял участие в 24 поединках, забил гол, сделал результативную передачу и получил шесть желтых карточек.

По итогам минувшей кампании «Шальке» занял последнее место и вылетел из элитного дивизиона.