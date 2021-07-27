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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» заинтересовался полузащитником «Шальке»

27 Июля 2021 • 11:00 Комментировать
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Испанец Омар Маскарель, выступающий в Германии за гельзенкирхенский «Шальке», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Об этом сообщает портал Superdeporte.

В услугах 28-летнего полузащитника заинтересован московский «Локомотив». Камнем преткновения может стать интерес к игроку со стороны «Валенсии». Маскарель больше склоняется к возвращению на родину, нежели к переезду в Москву.

В прошлом сезоне Бундеслиги хавбек принял участие в 24 поединках, забил гол, сделал результативную передачу и получил шесть желтых карточек.

По итогам минувшей кампании «Шальке» занял последнее место и вылетел из элитного дивизиона.

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Локомотив Москва Омар Маскарель Трансферы футбола - лето 2021
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