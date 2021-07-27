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Россия. Премьер-лига

Оздоев отреагировал на уход Дриусси

27 Июля 2021 • 09:17 Комментировать
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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на уход аргентинского форварда Себастьяна Дриусси из клуба. Нападающий воспользовался правом выкупа своего контракта.

«Буду скучать по тебе, мой друг», - гласит сообщение Магомеда в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Себастьян защищал сине-бело-голубые цвета с лета 2017 года. В составе петербургского коллектива аргентинский футболист сыграл 138 поединков, записав себе в актив 24 забитых мяча и 22 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» форвард три раза становился чемпионом российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Себастьян Дриусси
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