Оздоев отреагировал на уход Дриусси

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на уход аргентинского форварда Себастьяна Дриусси из клуба. Нападающий воспользовался правом выкупа своего контракта.

«Буду скучать по тебе, мой друг», - гласит сообщение Магомеда в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Себастьян защищал сине-бело-голубые цвета с лета 2017 года. В составе петербургского коллектива аргентинский футболист сыграл 138 поединков, записав себе в актив 24 забитых мяча и 22 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» форвард три раза становился чемпионом российской Премьер-лиги.