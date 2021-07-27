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Андронов: «Карпин - слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз»

27 Июля 2021 • 08:15 Комментировать
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Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост рулевого национальной сборной России.

«Карпин выиграл 3 матча из последних 14! Какие основания его назначать? Это очень слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз», - передает слова комментатора «Рейтинг Букмекеров».

В понедельник, 26 июля, РФС официально отрапортовал о подписании трудового соглашения с 52-летним специалистом. Стороны заключили контракт до конца 2021 года с возможностью пролонгации.

Первый официальный матч под руководством Карпина сборная России проведет против команды Хорватии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022. Поединок состоится 1 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Алексей Андронов
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Комментарии (2)
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Super fanat
27 Jul 2021, 08:45
Угробил, так же, как и дизайн для сайта местные админы... Вот только они угробили по-настоящему, а Карпин много пользы Ростову принёс!
Sierge
27 Jul 2021, 08:35
А Андронов жирный несчастный недокоментатор, хейтер Спартака
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