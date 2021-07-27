Андронов: «Карпин - слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост рулевого национальной сборной России.

«Карпин выиграл 3 матча из последних 14! Какие основания его назначать? Это очень слабый тренер, который угробил «Ростов» несколько раз», - передает слова комментатора «Рейтинг Букмекеров».

В понедельник, 26 июля, РФС официально отрапортовал о подписании трудового соглашения с 52-летним специалистом. Стороны заключили контракт до конца 2021 года с возможностью пролонгации.

Первый официальный матч под руководством Карпина сборная России проведет против команды Хорватии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022. Поединок состоится 1 сентября.