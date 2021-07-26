Дзагоев: «Заболотный - лучший в матче с «Уфой», отработал как лошадь»

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26 Июля 2021, 10:41,
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Полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев похвалил своего одноклубника Антона Заболотного, забившего победный мяч во вчерашней встрече с «Уфой». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «армейцев».
«Заболотный - лучший в этом матче! Отработал как лошадь, да и еще гол забил», - поведал футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что именно Дзагоев отдал голевую передачу на Заболотного в начале второго тайма.
В следующем туре российской Премьер-лиги ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Локомотив». Встреча пройдет 31 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев, Антон Заболотный
удачи