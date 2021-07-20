«Динамо» показало новую форму

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20 Июля 2021, 13:23,
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Очередной представитель российской Премьер-лиги презентовал новую игровую форму на следующий сезон. На этот раз очередь дошла до московского «Динамо».
Столичный коллектив презентовал два комплекта экипировки: основной выполнен в синем цвете, второй - в белом. Форма голкиперов имеет три цветовых решения - черный, желтый и фиолетовый. Техническим партнером клуба является компания Puma.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Динамо» заняло седьмое место.
Новый розыгрыш чемпионата подопечные Сандро Шварца начнут поединком против «Ростова». Встреча состоится 23 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Динамо Москва