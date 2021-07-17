«Спартак» согласен снова отправить Глушенкова в «Химки»

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17 Июля 2021, 17:56,
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«Спартак» ответил согласием на предложение «Химок» об аренде Максима Глушенкова. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал Роман Терюшков, который является министром физкультуры и спорта Московской области. По словам Терюшкова, между клубами имеется договорённость, и теперь всё зависит от самого футболиста.
Напомним, что Максим Глушенков провёл в «Химках» в аренде вторую часть сезона 2020/2021. В шести матчах за подмосковную команду Глушенков записал на свой счёт два забитых мяча.
Эксперты из портала transfermarkt оценивают 21-летнего Максима Глушенкова в 1,5 миллиона евро.
Ближайший официальный матч «Химки» проведут против «Зенита» в первом туре РПЛ 24 июля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Максим Глушенков