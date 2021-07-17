Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС

Курбан Бердыев может возглавить сборную России. Сообщается, что специалист уже отправился в Москву на переговоры с РФС. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом варианте.

Футбол – один из лучших индикаторов, насколько мимолетно время. Сейчас РФС активно ищет нового главного тренера для сборной России. Пять лет назад этот пост занял Станислав Черчесов, хотя тогда Курбан Бердыев в какой-то момент выглядел более вероятным кандидатом. Кажется, что такое пять лет? Совсем ничего, а в отечественном футболе сменилось уже несколько эпох.

Бердыев сборной России и «Спартаком» продавливал руководство «Ростова» на свои условия, остался на Дону, осенью обыграл «Баварию», весной чуть не выбил «МЮ» из Лиги Европы, а потом уехал в «Рубин», с которым провалился и успел пропасть с радаров. Пять лет назад Бердыев общался и с руководством «Локомотива», по крайней мере так сообщалось. Забавно, что и «Спартак», и «Локомотив» тогда выбрали других тренеров, которые затем привели команды к чемпионству, но это другая история. За эти пять лет в Россию успел приехать Роберто Манчини, а потом уехать и сделать Италию чемпионом Европы.

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Пять лет назад Бердыев действительно был почти на Олимпе российского тренерского цеха. Сейчас же его зовут в РФС на переговоры из Алма-Аты. При всём уважении к Казахстану – это задворки европейского футбола. При этом Бердыев в «Кайрате» занимает не пост тренера, а некую административную должность. Конечно, можно говорить, что Бердыев вернулся в клуб, который многое значит в его жизни. Тем не менее все мы понимаем, что будь у него более интересный проект, он бы в Казахстан не вернулся.

За пять лет Бердыев действительно рухнул в какую-то низину. Наверное, можно понять, почему он не оказался в каком-то клубе за два последних года, когда покинул «Рубин». Бердыев, как известно, приходит не один, а с целой командой помощников, залезает в полномочия спортивного директора и занимается селекцией. Большие российские клубы не готовы давать такие полномочия, а средние едва ли могут просто потянуть его запросы.

В сборной, кажется, другое дело. Тут в селекцию не залезешь, что должно обнадёживать. Однако футбол Бердыева традиционно был выстроен на хорошем взаимопонимании футболистов. Его команды доводили футбол почти до автоматизма, что было результатом длительных тренировок. В сборной это физически невозможно. Времени на шлифовку, выстраивание игры не будет. Пожалуй, это главный минус Бердыева.

Помимо этого, он порой за счёт селекции находил настоящие бриллианты. Мы помним, как Бердыев вырастил Нобоа, Азмуна, Натхо. В сборной же нет возможности найти игроков, идеально подходящих под нужную модель. Когда же Бердыев в последний год столкнулся в «Рубине» с необходимостью работать с теми, кто был, результата не было. Это также говорит против тренера.

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Ну и конечно, Бердыев ассоциируется с оборонительным футболом. Возможно, в России не так много атакующих игроков, однако хочется видеть более весёлую команду. Черчесов пытался выстраивать футбол «от печки», и пока он давал результат, это можно было терпеть. Однако удовольствия от игры национальной команды мы слишком давно не получали.

Хочется верить, что Бердыев – это всё же запасной вариант для РФС. Сейчас организация оказалась в довольно сложном положении. В ноябре завершится отборочный этап к чемпионату мира в группах. В марте 2022 года пройдут стыковые матчи, напомним, что сам чемпионат мира в Катаре начнётся в ноябре будущего года. Отбор к Евро-2024 начнётся лишь в марте 2022 года! Между мартами двух годов будут поединки Лиги наций, но этот турнир за серьёзный никто не считает. По сути, РФС надо подписывать контракт с новым тренером на 4 месяца с возможностью продления ещё на 4 месяца при попадании в стыковые матчи или на 1 год, до конца чемпионата мира-2022. В этой связи едва ли кто-то горит желанием подписывать контракт с РФС, учитывая, что будущее туманно. Бердыев же, по сути, безработный, наверняка готов на любые условия.

Сообщается, что экс-наставник «Рубина» и «Ростова» не является основным претендентом. Якобы есть какой-то топовый иностранный специалист. Это ложится в канву, что Бердыев – запасной вариант. Однако не стоит отрицать возможности, что именно он примет сборную. Вряд ли это будет хороший вариант.