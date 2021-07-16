​Черчесов считает Дзюбу лучшим игроком прошлого сезона

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16 Июля 2021, 17:56,
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В четверг исполком РФС утвердил индивидуальные награды по итогам прошлого сезона. Лучшим футболистом был признан Сердар Азмун, представляющий «Зенит».
Между тем, sport24 раздобыл и раскрыл некоторые подробности проходившего голосования. Так, например, теперь уже экс-наставник российской сборной Станислав Черчесов на первое место поставил Артёма Дзюбу. Второе место в рейтинге Черчесова занял Сердар Азмун, а третье – Кристиан Нобоа.
Отметим, что в прошлом чемпионате России Артём Дзюба набрал 26 очков по системе «гол+пас» (20+6). Сердар Азмун по этой системе оказался вторым, набрав 21 балл (19+2).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Станислав Черчесов