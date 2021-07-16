​Влашич вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернулся в расположение команды. Как сообщает пресс-служба московских «армейцев», в пятницу Влашич уже принял участие в тренировочном занятии.

Никола Влашич активно фигурирует в трансферных слухах. СМИ говорят о желании «Милана» подписать хорватского хавбека, но договориться с ЦСКА будет непросто. Сообщалось, что «армейцы» тверды в своём намерении продать Влашича не дешевле, чем за 35 миллионов евро. «Россонери» предпочитают не покупать игрока, а взять его в аренду с правом выкупа.

Напомним, что Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.