​Влашич вернулся в расположение ЦСКА

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16 Июля 2021, 17:15,
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернулся в расположение команды. Как сообщает пресс-служба московских «армейцев», в пятницу Влашич уже принял участие в тренировочном занятии.
Никола Влашич активно фигурирует в трансферных слухах. СМИ говорят о желании «Милана» подписать хорватского хавбека, но договориться с ЦСКА будет непросто. Сообщалось, что «армейцы» тверды в своём намерении продать Влашича не дешевле, чем за 35 миллионов евро. «Россонери» предпочитают не покупать игрока, а взять его в аренду с правом выкупа.
Напомним, что Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич