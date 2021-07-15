Наумов: «Лимит приносит больше вреда, чем пользы»

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15 Июля 2021, 09:22,
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Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался в поддержку отмены лимита на легионеров в российском футболе. Его слова передает РБК.
«Я всегда был против введения лимита. Он приносит больше вреда, чем пользы. Если отменят лимит, будет здорово», - сказал Наумов.
Напомним, что с сезона-2020/2021 лимит в российской Премьер-лиге действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.
Ранее сообщалось о возможном реформировании российского футбола. РПЛ могут перевести на швейцарскую систему. Также планируется изменение принципа проведения первенства ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Николай Наумов
"Если отменят лимит, будет здорово" - рекорд по мукункам по крайней мере точно будет!
superzina
21 Февраля 2020, 17:12
А сейчас пациент скорее жив или мертв?
Но это вопрос не из-за лимита , а из-за отсутствия системы подготовки .
Только развитие дет.юн футбола , подготовка лицензированных тренеров и строительство центров подготовки может помочь нашему футболу , а не игра с лимитом .
1. Та " радужная" картина , которую рисуют сторонники полной отмены лимита , доступна только 4 , максимум 5 , командам .
2. Начинать надо с развития дет.-юн Футбола. У нас сейчас только 7 Академий и только 2 из них входдят в первую европейскую сотню . №№ 47 и 96 . А разговоры о лимите только отвлекают от главной цели : развития дет.-юн Футбола.
3. Мутко с большой радостью говорил,что направляет на развитие футбола 30 млн евро в год. А Германия на развитие футбола тратит 1125 млн. в год,т.е. почти в 40 раз больше. А если вспомнить ,что у них уже Академий в 50 раз больше и тренеров в 30 раз больше , то что делать понятно : менять масло в головах руководителей и развивать дет.-юн. футбол.
4. Если мы хотим видеть пустые стадионы и конец российского футбола - лимит нужно отменить.
Объясняю:
4.1. Для подготовки качественного игрока ,типа Промеса необходимо затратить не менее 2-3 млн евро. в Академии , создание которой обошлось в 25 млн. евро. У нас нет таких Академий за 25 млн , способных обеспечить бюджет Академии 7-10 млн евро в год ,и в ближайшее время , за 10 лет ручаюсь, не появится.
4.2. Клубам , 95% которых и сейчас не может обеспечить даже основу средствами до Академий вообще нет дела. Нет денег.
4.3. В стране только 7 Академий достаточного уровня ,причем в первой европейской сотне только две под номерами 46 и 97. Эти Академии выпускают 160 игроков в год. Причем пригодных играть хотя бы в ФНЛ по статистики 10-15 чел. В РФПЛ не может играть ни один. 4.4.При отмене лимита вопрос о том стоит ли создавать свою Академию ,годами вкладывать в нее хотя бы 5 млн евро зная , что ни один выпускник сразу не заиграет отпадает сам собой.
4.5. Легче купить двух /трех уже проверенных Лега за 1-2-3 млн каждый год . Это и есть смерть российского футбола.
4.6. Эти дешевые Леги заполонят наши Клубы. На дорогих деньги будут только у 2-3 Клубов. Остальным - хлам. Ведь у Клубов Денег на 10 Промесов или Халков с Гараями нету. Если бюджет Клуба 20-30 млн евро в год ,а таких в РФПЛ больше половины ,то и покупать они будут не дороже 1 млн за лега. А 10 легов по 1 млн - это почти уровень ФНЛ максимум.
4. 7. Но есть и еще один важный момент. Сейчас дети и их родители стремятся любой ценой попасть в Академию. Этого с отменой лимита не будет и в помине. Зачем горбатиться 10 лет когда путь в клуб для тебя закрыт. В Академии ,если они еще выживут , пойдут только идиоты больше ни на что не способные. Наступит смерть российского футбола
4.8. А кто пойдет на стадион смотреть игры команд , в которых будут только второ- и третьесортные афроазиаты ? Таких любителей надо еще поискать?
И региональные бюджеты ,Госкомпании видя потерю интереса будут снижать финансирование и конец нашего футбола будет приближаться с возрастающим с каждым годом ускорением.
Отмена лимита однозначно убъет российский футбол.
Но и ужесточение лимита ,а уж тем более полный запрет на Легов , сделает то же самое. Базы для импортозамещения нет.
ВЫВОД . Необходима Государственная программа по созданию Академий и ЦП. Клубам такая задача оказалась не по силам. А разговоры о лимите только отвлекают от необходимого решения создания системы подготовки.