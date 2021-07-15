Наумов: «Лимит приносит больше вреда, чем пользы»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался в поддержку отмены лимита на легионеров в российском футболе. Его слова передает РБК.

«Я всегда был против введения лимита. Он приносит больше вреда, чем пользы. Если отменят лимит, будет здорово», - сказал Наумов.

Напомним, что с сезона-2020/2021 лимит в российской Премьер-лиге действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

Ранее сообщалось о возможном реформировании российского футбола. РПЛ могут перевести на швейцарскую систему. Также планируется изменение принципа проведения первенства ФНЛ.