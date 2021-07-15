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Фетисов: «Удивительно, что ни один футболист «Спартака» не попал в список 33 лучших»

15 Июля 2021, 00:39,

Директор по развитию московского «Спартака» Антон Фетисов в интервью RusFootball.Info поделился мнением о списке 33 лучших футболистов российской Премьер-лиги прошлого сезона.

По словам Фетисова, он удивлён тем, что ни один игрок «Спартака» не числится в списке лучших. По его мнению, нападающие московской команды уж точно заслуживали попасть в список. Также Фетисов вспомнил, что один из нападающих питерской команды (намекая на «Зенит» и Артёма Дзюбу) значительно улучшил свои показатели в матче, который ничего уже не решал.

Напомним, «Спартак» в прошлом сезоне стал второй командой чемпионата и сыграет в Лиге чемпионов в следующем.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба, Антон Фетисов
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