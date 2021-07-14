​ЦСКА отреагировал на объявление Вернблума о завершении карьеры

Экс-хавбек ЦСКА Понтус Вернблум в 35 лет завершил карьеру из-за состояния здоровья. Впереди у шведа операция на колене, после которой он будет проходить долгую реабилитацию.

ЦСКА отреагировал на объявление Вернблума посредством публикации на страничке клуба в «Твиттере».

«Наш любимый викинг Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры. Это была славная охота!»- говорится в сообщении ЦСКА.

«Спасибо тебе, Понтус, за прекрасные годы в Москве. Красно-синий один раз – красно-синий навсегда», - продолжил ЦСКА своё обращение на английском языке.

Добавим, что с ЦСКА Понтус Вернблум трижды становился чемпионом России.