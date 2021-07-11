​«Фенербахче» готовит предложение по Дриусси

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Турции. Местный Sozcu сообщает о том, что предложение по Дриусси готовит «Фенербахче». «Канарейки» готовы приобрести Дриусси за 4 миллиона евро.

Действующий контракт Себастьяна Дриусси с «Зенитом» рассчитан до завершения следующего сезона. Аргентинец в последние годы явно давал понять, что он хочет вернуться в родной «Ривер Плейт».

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего Себастьяна Дриусси в 7,5 миллиона евро. За питерский клуб аргентинец провёл 137 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 22 голевых паса.