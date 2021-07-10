​Профиль Урунова удалён с сайта «Спартака»

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10 Июля 2021, 22:46,
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Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова пропал с официального сайта клуба. Футболиста нет ни в списке основы, ни в списке второй команды.
Напомним, что вторую часть прошлого сезона Урунов провёл в аренде в «Уфе». «Горожане» пытались выкупить трансфер полузащитника, но стороны не сошлись в условиях, вследствие чего уфимцы вышли из переговорного процесса.
Ранее об Остоне Урунове высказался Руй Витория, который занял тренерский мостик «Спартака» и готовит команду к новому сезону.
В воскресенье, 11 июля, «Спартак» сыграет против «Сочи» в первом матче Кубка Париматч Премьер.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Остон Урунов