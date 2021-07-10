​Профиль Урунова удалён с сайта «Спартака»

Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова пропал с официального сайта клуба. Футболиста нет ни в списке основы, ни в списке второй команды.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Урунов провёл в аренде в «Уфе». «Горожане» пытались выкупить трансфер полузащитника, но стороны не сошлись в условиях, вследствие чего уфимцы вышли из переговорного процесса.

Ранее об Остоне Урунове высказался Руй Витория, который занял тренерский мостик «Спартака» и готовит команду к новому сезону.

В воскресенье, 11 июля, «Спартак» сыграет против «Сочи» в первом матче Кубка Париматч Премьер.