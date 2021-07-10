​«Краснодар» сыграл вничью с «Нюрнбергом»

В субботу «Краснодар» проводил первый контрольный поединок на втором летнем сборе в Австрии. Команда Виктора Ганчаренко сыграла ничью с «Нюрнбергом». За 90 игровых минут команды не смогли забить ни одного гола.

Отметим, что по ходу первого тайма Виктору Ганчаренко пришлось делать сразу две вынужденные перестановки в составе. Травмы получили голкипер Матвей Сафонов и защитник Урош Спаич.

«Краснодар» продолжает готовиться к старту сезона 2021/2022. В первом туре нового чемпионата «быки» сыграют на выезде против «Урала». Встреча пройдёт в воскресенье, 25 июля.