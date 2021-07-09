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Артём Ребров прокомментировал переход Лунёва в «Байер»

09 Июля 2021, 22:25,

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о переходе своего коллеги по цеху Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».

По словам Реброва, переход вратаря в «Байер» - приятная неожиданность. Также Ребров отметил, что возраст Лунёва (29 лет) является возрастом, на который приходится расцвет вратаря.

Также Ребров отметил, что Андрей Лунёв наверняка жалел бы, если бы не решился на переход в леверкузенский клуб, который, по словам Реброва, является большим клубом с богатой историей.

Ранее стало известно, что Андрей Лунёв подпишет с «Байером» двухлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Байер, Артём Ребров, Андрей Лунёв
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