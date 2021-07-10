ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели

Впереди финалы чемпионат Европы и Копа Америка, в воскресенье пройдут два главных матч завершающего сезона и… сразу стартует новый. До матча за Суперкубок России - неделя, до старта РПЛ - две. Цены на игроков после Евро-2020 устаканились, значит самое время покупать и продавать, а то футболисты познакомиться с новичком не успеют, не то что на тренировках увидеть . «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошедшую неделю. Как обычно, самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА устроил охоту на защитников «Интера»

Скауты московских «армейцев», видимо, активно промониторили Серию А, выдав сразу две рекомендации. Оба кандидата имеют отношение к «Интеру», правда, на данный момент не самое прямое. Первым предложение получил Диего Годин, у которого завершился контракт с «Кальяри». 35-летний уругваец в прошлом сезоне провёл 28 матчей, играл по привычке надёжно и непобедимо в воздухе. ЦСКА предложил контракт на два года с окладом в 4 млн евро, но Диего отказался. Годин хочет остаться в Италии.

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Переговоры по второму кандидату продолжаются. Далберт принадлежит «Интеру», но в прошлом сезоне играл за «Ренн», сойдясь с «Краснодаром» в Лиге чемпионов. Крайний защитник «нерадзурри» не нужен и в следующем сезоне, но отдавать его в бесплатную аренду «Интер» не хочет. А именно такой вариант предлагает ЦСКА. Агент Далберта подтвердил, что от «армейцев» есть предметный интерес и переговоры продолжаются, но финансовая сторона вопроса может воспрепятствовать переезду Далберта в Москву.

Есть у ЦСКА новости и по трансферам на выход. Илья Шкурин перешёл в киевское «Динамо». Белорусский нападающий будет арендован на сезон, по праву дальнейшего выкупа клубы пока не объявили. Илья Шкурин сегодня уже отправился на сборы с киевским «Динамо». Заболотный и Чалов могут выдохнуть, конкуренция в атаке ЦСКА ослабла.

Экс-голкипер «Зенита» улетел в Германию

Любят голкиперы «Зенита» уезжать за границу. То Юрий Лодыгин рвётся в «родную» Грецию после завершения контракта с «Зенитом», то теперь Андрей Лунёв прибыл в Германию. Леверкузенский «Байер» на правах свободного агента готов подписать голкипера и вопрос официального оформления на данный момент упирается только в медосмотр, который Лунёв пока не прошёл. Довольно неожиданный трансфер, интересно будет посмотреть на союз Лунёва и «Байера», в прошлом сезоне Андрей сыграл всего 13 матчей за «Зенит», в июне у него завершился контракт.

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«Динамо» укрепляет оборону

«Бело-голубые» намерены в ближайшее время завершить трансфер сразу двух защитников-легионеров. Первый уже хорошо знаком динамовским болельщикам. Гильермо Варела на правах аренды выступал за «Динамо» в прошлом сезоне, его контракт выкупят у «Копенгагена» за 1,8 млн евро. 28-летний уругвайский защитник продолжит конкурировать за место на фланге обороны. А вот в центр защиты «Динамо» подписало парагвайца, который на год старше. 29-летний Фабиан Бальбуэна пополнил «бело-голубых» в статусе свободного агента. Недавно у него истёк срок контракта с «Вест Хэмом», в прошлом сезоне АПЛ парагваец сыграл 14 матчей. Конкуренцию за Бальбуэна москвичи выиграли у испанского «Бетиса».

Европейские чемпионаты

Тотальное очищение «Барселоны», активный «ПСЖ» и свободный Месси

Каталонский клуб рьяно освобождает зарплатную ведомость. Редеет количество футболистов, обивавшихся у стартового состава. Сначала просто разорвали контракт с Матеусом Фернандесом, хотя приобрели бразильского полузащитника всего полтора года назад. Но Фернандес оказался совсем далёк от уровня «Барселоны». Пока ничего толкового не показывает и Тринкау, отданный в аренду «Вулверхэмптону». У «волков» будет и право выкупа. Куман надеется, что Франсиску найдёт себя в самой португальской команде АПЛ. А были ещё и более мелкие продажи у каталонцев - Конрад де ла Фуэнте или Серхио Акьеме, например.

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Далее «Барселона» снабдила ещё одну английскую команду. За 15 млн евро «Лидсу» был выдан Хуниор Фирпо. Крайний защитник в Каталонии тоже ничем не запомнился, только спора с Месси ещё до трансфера в «Барселону». Кстати, Месси. А ведь очищение «Барселоны» начал именно он. С первого июля (ещё до разрыва контракта с Фернандесом) Лионель является свободным агентом. Он первым покинул Каталонию и задал общий тон. Лапорта каждый день повторяет, что ситуация под контролем и Лео скоро подпишет новый контракт с «Барселоной». Для этого собственно и чистится зарплатная ведомость. Вроде всё спокойно, но всегда нужно помнить, что где-то рядом есть «ПСЖ», который уже увёл Вейналдума у «Барселоны», недавно представил Ашрафа Хакими и легенду Мадрида Серхио Рамоса, готов объявить о переходе Доннаруммы. Почему бы к этому бравому списку не добавить Лионеля Месси?