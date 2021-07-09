«Динамо» подписало воспитанника «Зенита»

Защитник Саба Сазонов, который является воспитанником футбольной академии петербургского «Зенита», трудоустроился в столичном «Динамо». Об этом рапортует пресс-служба московского клуба.

19-летний игрок подписал с «бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2024 года.

Стоит отметить, что с июня Сазонов находился на просмотре в московском клубе. Защитник принял участие во всех товарищеских поединках первого тренировочного сбора в Австрии.

В минувшем сезоне Саба провел 18 поединков в составе «Зенита-2». Сазонов записал на свой счет три забитых мяча и четыре желтые карточки. Один раз игрок был удален с поля.