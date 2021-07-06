«Аталанта» выплатит «Спартаку» 85,5 тысячи евро за воспитание Миранчука

Московский «Спартак» заработал на трансфере полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту». В интервью ТАСС представитель «красно-белых» заявил, что клуб получит от бергамасков 85,5 тысячи евро за участие в становлении игрока.

Выплата разделена на пять траншей. Уже две части поступили на счет московского клуба.

Алексей Миранчук занимался в академии «красно-белых» с 2010 по 2011 год, после чего перебрался в школу «Локомотива».

В минувшем сезоне чемпионата Италии 25-летний полузащитник сыграл 25 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.