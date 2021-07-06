«Аталанта» выплатит «Спартаку» 85,5 тысячи евро за воспитание Миранчука

|
06 Июля 2021, 12:06,
|
|
Московский «Спартак» заработал на трансфере полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту». В интервью ТАСС представитель «красно-белых» заявил, что клуб получит от бергамасков 85,5 тысячи евро за участие в становлении игрока.
Выплата разделена на пять траншей. Уже две части поступили на счет московского клуба.
Алексей Миранчук занимался в академии «красно-белых» с 2010 по 2011 год, после чего перебрался в школу «Локомотива».
В минувшем сезоне чемпионата Италии 25-летний полузащитник сыграл 25 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Аталанта, Алексей Миранчук
85,5к баксов?
пять траншей?
вау!
можно пару минифутбольных полей построить, глядишь, еще "миранчуки" проклюнутся...
а серьезно, все понимают, пока не будет нормальной программы развития детско-юношеского футбола, то хорошие футболисты - это только в качестве исключения, так сказать, не благодаря, а вопреки