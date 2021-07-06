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ЦСКА готовит предложение по защитнику «Интера»

06 Июля 2021, 08:09,

27-летний бразильский защитник Энрике Далберт, правами на которого владеет миланский «Интер», может продолжить карьеру в российском чемпионате.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Джанлуиджи Лонгари, московский ЦСКА готовится сделать «нерадзурри» предложение по трансферу игрока. Это произойдет до конца текущей недели.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Далберт выступал на правах аренды за «Ренн». Бразилец провел 13 поединков в чемпионате Франции и получил три желтые карточки.

Контракт Энрике с миланским грандом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Далберт
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