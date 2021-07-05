Ари: «В России не останусь, уеду в Бразилию»

Экс-форвард московского «Спартака» и «Краснодара» Ари высказался относительно своего будущего. Слова 35-летнего футболиста приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Уеду в Бразилию. В России не останусь. Общался с «Химками», но договориться не получилось», - сказал нападающий.

В чемпионате России нападающий выступал с 2013 года. В настоящий момент Ари находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги форвард провел девять поединков, отметившись двумя забитыми мячами (один - с пенальти).