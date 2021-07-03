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​В «Зените» рассказали, почему Малком не сыграет на Олимпиаде

03 Июля 2021, 17:20,

Нападающий Малком не выступит за сборную Бразилии на футбольном турнире Олимпиады. В пресс-службе «Зенита» объяснили ТАСС непопадание форварда в итоговую заявку.

В питерском клубе сообщили, что были готовы отпустить Малкома на Олимпиаду при условии прохождения им предсезонной подготовки в расположении «Зенита». «Сине-бело-голубые» отмечают, что никакого недопонимания между сторонами не осталось.

В настоящий момент «Зенит» готовится к старту сезона 2021/2022. Питерцы рассчитывают в четвёртом сезоне подряд стать чемпионами России, а также достойно представить страну на групповой стадии Лиги чемпионов.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сборная Бразилии, Малком
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Комментарии (2)
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0
Zenituwka
03 Июля 2021, 17:54

Жаль Малкома, лишили его такого события.

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superzina
03 Июля 2021, 17:35

"при условии ,чтопредсезонную подготовку он должен был пройти в клубе" - в этом вероятно и была причина отказа Бразилии включить Малкома в финальную заявку.
Идиоты .
Теперь есть вероятность получить "обиженного " игрока ,который не сможет ссыграть за Сборную .

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