​В «Зените» рассказали, почему Малком не сыграет на Олимпиаде

Нападающий Малком не выступит за сборную Бразилии на футбольном турнире Олимпиады. В пресс-службе «Зенита» объяснили ТАСС непопадание форварда в итоговую заявку.

В питерском клубе сообщили, что были готовы отпустить Малкома на Олимпиаду при условии прохождения им предсезонной подготовки в расположении «Зенита». «Сине-бело-голубые» отмечают, что никакого недопонимания между сторонами не осталось.

В настоящий момент «Зенит» готовится к старту сезона 2021/2022. Питерцы рассчитывают в четвёртом сезоне подряд стать чемпионами России, а также достойно представить страну на групповой стадии Лиги чемпионов.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.