​В «Зените» рассказали, почему Малком не сыграет на Олимпиаде

|
03 Июля 2021, 17:20,
|
|
Нападающий Малком не выступит за сборную Бразилии на футбольном турнире Олимпиады. В пресс-службе «Зенита» объяснили ТАСС непопадание форварда в итоговую заявку.
В питерском клубе сообщили, что были готовы отпустить Малкома на Олимпиаду при условии прохождения им предсезонной подготовки в расположении «Зенита». «Сине-бело-голубые» отмечают, что никакого недопонимания между сторонами не осталось.
В настоящий момент «Зенит» готовится к старту сезона 2021/2022. Питерцы рассчитывают в четвёртом сезоне подряд стать чемпионами России, а также достойно представить страну на групповой стадии Лиги чемпионов.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сборная Бразилии, Малком
Жаль Малкома, лишили его такого события.
"при условии ,чтопредсезонную подготовку он должен был пройти в клубе" - в этом вероятно и была причина отказа Бразилии включить Малкома в финальную заявку.
Идиоты .
Теперь есть вероятность получить "обиженного " игрока ,который не сможет ссыграть за Сборную .