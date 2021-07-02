Слуцкий: «Хакшабанович может стать открытием сезона»

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02 Июля 2021, 09:26,
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Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке команды Сеаде Хакшабановиче. Специалист считает, что черногорский футболист сможет хорошо проявить себя в грядущем сезоне.
«Это очень сильный игрок, высокого класса. Думаю, он может претендовать на открытие этого сезона», - рассказал тренер в эфире «Коммент.Шоу».
Напомним, что 22-летний полузащитник перебрался в казанский коллектив в летнее трансферное окно. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор до середины 2026 года.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Рубин» занял четвертое место и получил право выступить в еврокубках.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Леонид Слуцкий, Сеад Хакшабанович