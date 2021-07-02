Слуцкий: «Хакшабанович может стать открытием сезона»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке команды Сеаде Хакшабановиче. Специалист считает, что черногорский футболист сможет хорошо проявить себя в грядущем сезоне.

«Это очень сильный игрок, высокого класса. Думаю, он может претендовать на открытие этого сезона», - рассказал тренер в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что 22-летний полузащитник перебрался в казанский коллектив в летнее трансферное окно. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор до середины 2026 года.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Рубин» занял четвертое место и получил право выступить в еврокубках.