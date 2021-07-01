Экс-футболиста ЦСКА избили и забросали камнями

Экс-футболист московского ЦСКА Марк Гонсалес попал в неприятную ситуацию у себя на родине. Согласно данным La Vanguardia, чилийца избили во время прогулки по горам.

У футболиста произошел конфликт с группой людей, которые обвинили его во вторжении на частную территорию. Конфликт дошел до того, что Гонсалеса начали избивать и забрасывать камнями. В результате стычки Марк получил перелом позвонка.

Напомним, что чилийский хавбек защищал цвета «армейцев» с 2009 по 2014 год. В составе московского коллектива Госалес дважды выигрывал золотые медали чемпионата России.