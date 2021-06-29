Глушаков продлит контракт с «Химками»

Хавбек Денис Глушаков подпишет новое трудовое соглашение с подмосковными «Химками». Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В интервью изданию «Спорт-экспресс» он заявил, что переговоры прошли успешно. Стороны согласовали детали сделки.

«Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок», - сказал Терюшков.

В составе подмосковного коллектива 34-летний игрок выступает с октября 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата России Глушаков провел 17 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.