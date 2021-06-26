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Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ»

26 Июня 2021, 13:37,

Экс-наставник московского ЦСКА Ивица Олич, вернувшийся в тренерский штаб сборной Хорватии, поделился мнением о полузащитнике «армейцев» Николе Влашиче.

«Поработав с Николой в ЦСКА, я более детально узнал о его положительных качествах и недостатках. Это очень квалифицированный футболист, который является одним из лучших игроков РПЛ. Я считаю, что Влашич перерос уровень российского чемпионата, ему нужно дальше развиваться», - приводит слова специалиста HRT Sport.

Контракт 23-летнего хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Никола Влашич, Ивица Олич
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