Кержаков – о поражении от «Рубина»: «Футболисты выдержали нагрузки в тяжелых погодных условиях»

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24 Июня 2021, 23:28,
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в товарищеском матче.
«Футболисты молодцы. В тяжелых погодных условиях выдержали нагрузки. Будем работать дальше», - цитирует российского специалиста пресс-служба нижегородского клуба.
Напомним, что Кержаков возглавил «Нижний Новгород» всего неделю назад, предыдущим местом работы бывшего нападающего «Зенита» была «Томь», которая по итогам сезона покинула ФНЛ.
В первом матче сезона подопечные Александра Кержакова сыграют против «Сочи», встреча запланирована на конец июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Александр Кержаков, Нижний Новгород