Кержаков – о поражении от «Рубина»: «Футболисты выдержали нагрузки в тяжелых погодных условиях»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в товарищеском матче.

«Футболисты молодцы. В тяжелых погодных условиях выдержали нагрузки. Будем работать дальше», - цитирует российского специалиста пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, что Кержаков возглавил «Нижний Новгород» всего неделю назад, предыдущим местом работы бывшего нападающего «Зенита» была «Томь», которая по итогам сезона покинула ФНЛ.

В первом матче сезона подопечные Александра Кержакова сыграют против «Сочи», встреча запланирована на конец июля.