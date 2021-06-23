Суд обязал Мамаева и Кокорина компенсировать избитому водителю моральный вред

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают судебные тяжбы, даже отбыв тюремное заключение после приключений в утренней Москве в октябре 2018 года. Савеловский суд Москвы принял решение взыскать по 50 тысяч рублей с футболистов, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого в пользу одного из пострадавших. Водитель ведущей первого канала Виталий Соловчук, таким образом, получит 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, сообщает ТАСС.

Напомним, что спустя два года Мамаев и братья Кокорины вышли из заключения по УДО.

Павел Мамаев продолжил карьеру в «Ростове», а Кокорин - в «Фиорентине».