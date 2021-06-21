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Салихова: «Кононов - вялый, он не подходил «Спартаку»

21 Июня 2021, 13:23,

Гражданская жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова заявила, что была против назначения Олега Кононова главным тренером команды.

«Я говорила Федуну, чтобы не брал его. Кононов нам не подходил, он же вялый. Леонид ответил: «Нет, он как Ганчаренко». Я не согласилась. Ганчаренко - мужик, он всех в раздевалке дрючит, а этот не сможет», - рассказала Салихова в интервью каналу «Осторожно: Собчак» в Youtube.

Напомним, что Кононов занимал пост наставника «Спартака» с 2018 по 2019 год.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олег Кононов, Зарема Салихова
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