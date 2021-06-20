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Салихова: «Пока был Тедеско, нам удавалось держать под контролем, он команду, я - клуб»

20 Июня 2021, 01:21,

Супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова опубликовала очередное резкое сообщение в «Телеграме» в адрес руководства клуба.

- Мне пишут: «Не раскачивайте лодку, поддержите команду и тренера!»

Так как я люблю эту команду, ее не любит никто в этом менеджменте. Сейчас было б минус Ларссон, зачехленный и не выкупленный Мозес, проданный Жиго и непродленный Джикия и Крал естественно. Зато бегали б Кудряшов со Смольниковым. Если б не вся моя шумиха, им бы удалось это все провернуть втихаря. Нет там целей «чемпионство». Они сами в это не верят, посмотрите на их лица.

Повторюсь, новый тренер не причём.  Он уже есть, пусть работает на благо клуба, а не в личных интересах тех, кто его пригласил.

Спрашивают: «А почему ЛА[Леонид Федун] это не видит?»

Он занимается ЛУКОЙЛом, климатом и другими проектами.  Чтобы понять, что происходит в клубе, там надо жить и быть в теме 24/7. Пока был ДТ [Доменико Тедеско], нам удавалось держать под контролем, он команду, я - клуб. Потом я осталась совершенно одна. Но я же девочка, ничего не понимаю в футболе…

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова
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