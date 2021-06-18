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Салихова посоветова Газизову дать ещё одно интервью Арустамяну

18 Июня 2021, 22:30,

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, вновь уколола бывшего генерального директора Шамиля Газизова. По ее словам в своем телеграм-канале, после ухода из стана «красно-белых» нынешний гендиректор «Уфы» утверждал, что может занять аналогичный пост в «Локомотиве», ЦСКА или «Зените».

- Странно, что ни один из клубов не пригласил. Может ещё одно интервью надо дать Нобелю про супертрансферы? - написала Салихова.

Напомним, что Газизов проработал в «Спартаке» всего 153 дня и судится с клубом по поводу компенсации за расторжение контракта. Зарема Салихова регулярно выражает намекает на некомпетентность Газизова и работу на свои интересы.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов, Зарема Салихова
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