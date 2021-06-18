Салихова посоветова Газизову дать ещё одно интервью Арустамяну

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, вновь уколола бывшего генерального директора Шамиля Газизова. По ее словам в своем телеграм-канале, после ухода из стана «красно-белых» нынешний гендиректор «Уфы» утверждал, что может занять аналогичный пост в «Локомотиве», ЦСКА или «Зените».

- Странно, что ни один из клубов не пригласил. Может ещё одно интервью надо дать Нобелю про супертрансферы? - написала Салихова.

Напомним, что Газизов проработал в «Спартаке» всего 153 дня и судится с клубом по поводу компенсации за расторжение контракта. Зарема Салихова регулярно выражает намекает на некомпетентность Газизова и работу на свои интересы.