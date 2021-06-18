Роберто Карлос: «Мог перейти в «Спартак», но «Интер» предложил намного больше»

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18 Июня 2021, 11:04,
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Легендарный защитник Роберто Карлос, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Бразилии, вспомнил о своем несостоявшемся трансфере в «Спартак».
«У меня была возможность оказаться в «Спартаке». Но «Интер» предложил за меня намного больше. «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант», - передает слова бразильца издание Sport24.
Напомним, что Карлос на закате карьеры все же оказался в российском чемпионате. Роберто в сезоне-2011/2012 выступал за махачкалинский «Анжи». Бразильский защитник принял участие в 25 поединках, записав на свой счет четыре гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Роберто Карлос