​ЦСКА контактировал с Фонсекой

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17 Июня 2021, 18:21,
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ЦСКА контактировал с португальским тренером Паулу Фонсекой, которого ранее активно сватали в «Спартак». О контактах Фонсеки с московскими «армейцами» написал в Twitter известный итальянский инсайдер Николо Скира. По данным журналиста, на Фонсеку также выходил турецкий «Фенербахче».
Напомним, что на днях ЦСКА объявил об уходе с должности главного тренера Ивицы Олича. Исполняющим обязанности наставника команды стал Алексей Березуцкий.
Если говорить о данных СМИ, в ближайшее время Паулу Фонсека может принять «Тоттенхэм». Также с лондонским клубом пресса связывает Дженнаро Гаттузо.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Паулу Фонсека