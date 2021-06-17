​ЦСКА контактировал с Фонсекой

ЦСКА контактировал с португальским тренером Паулу Фонсекой, которого ранее активно сватали в «Спартак». О контактах Фонсеки с московскими «армейцами» написал в Twitter известный итальянский инсайдер Николо Скира. По данным журналиста, на Фонсеку также выходил турецкий «Фенербахче».

Напомним, что на днях ЦСКА объявил об уходе с должности главного тренера Ивицы Олича. Исполняющим обязанности наставника команды стал Алексей Березуцкий.

Если говорить о данных СМИ, в ближайшее время Паулу Фонсека может принять «Тоттенхэм». Также с лондонским клубом пресса связывает Дженнаро Гаттузо.