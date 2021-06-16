Обухов покинет «Ростов» из-за скандала с допингом

«Ростов» расторгнет контракт с нападающим Владимиром Обуховым из-за дисквалификации на полгода.

В марте 2021 года ФИФА завела дисциплинарное дело в отношении нескольких футболистов, которые были замечены в употреблении допинга. Одним из них оказался форвард «Ростова» Владимир Обухов. В июне 2021 года ФИФА вынесла решение отстранить Обухова от профессионального футбола на шесть месяцев - срок дисквалификации отсчитывается с 4 июня.

Как сообщают источники Sport24, «Ростов» не готов ждать возвращения футболиста и не собирается сохранять Обухова в команде.

Владимир Обухов отыграл в «Ростове» всего лишь сезон, в котором появился на поле в 7 играх, ни разу не забив.