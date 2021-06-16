Брага: «ЦСКА становится похож на «Спартак»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА.

- Мне кажется, за последние три месяца руководство ЦСКА так и не поняло, что делать. Если в начале работы Олича всё считалось нормально, то почему теперь стало ненормально? Я бы не говорил о плохих результатах ЦСКА и о непопадании в еврокубки – если сделали ставку на Олича, то логично было продолжать. Весной у него было мало времени.

ЦСКА в плане назначения главных тренеров становится похож на «Спартак». Раньше у «армейцев» были тренеры, которые долго работали на своём посту – такие, как Газзаев, Слуцкий. Но теперь там нет понимания, что делать. Идеи могут быть правильные и неправильные, но сейчас в ЦСКА их, кажется, вообще нет. Опять назначат бывшего игрока без опыта? Алексея Безуцкого? Пригасят Игнашевича? Если начинать сборы с тренером, который, скорее всего, не будет потом главным, это не очень хорошо.