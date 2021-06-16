Испанский клуб заинтересовался нападающим «Спартака»

Аргентинский форвард Эсекель Понсе, правами на которого владеет московский «Спартак», может перебраться в испанский чемпионат. Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Валенсия», утверждает Superdeporte.

Источник отмечает, что одним из преимуществ Понсе является наличие у него испанского гражданства.

В составе «красно-белых» Эсекель выступает с лета 2019 года. Трудовое соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано еще на три сезона.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Понсе сыграл 25 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.