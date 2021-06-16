Испанский клуб заинтересовался нападающим «Спартака»

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16 Июня 2021, 08:59,
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Аргентинский форвард Эсекель Понсе, правами на которого владеет московский «Спартак», может перебраться в испанский чемпионат. Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Валенсия», утверждает Superdeporte.
Источник отмечает, что одним из преимуществ Понсе является наличие у него испанского гражданства.
В составе «красно-белых» Эсекель выступает с лета 2019 года. Трудовое соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано еще на три сезона.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Понсе сыграл 25 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валенсия, Трансферы футбола - лето 2021, Эсекель Понсе