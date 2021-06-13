​«Локомотив» вышел из отпуска

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13 Июня 2021, 15:37,
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Футболисты «Локомотива», которые не задействованы в соревнованиях национальных сборных, вышли из отпуска. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба, приложив к публикации несколько фотографий. В воскресенье игроки прошли медицинское обследование. Уже в понедельник команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Австрию.
Команда вышла из отпуска и прошла медосмотр— «Локомотив» (@fclokomotiv) June 13, 2021
Завтра вылетаем в Австрию на #РЖДТренировочныеСборы и начинаем подготовку к новому сезону! pic.twitter.com/QKuMofqKSS
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Локомотив» занял третье место в Премьер-лиге и завоевал национальный кубок. «Железнодорожники» в следующем сезоне представят Россию в Лиге Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва