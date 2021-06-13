​«Локомотив» вышел из отпуска

Футболисты «Локомотива», которые не задействованы в соревнованиях национальных сборных, вышли из отпуска. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба, приложив к публикации несколько фотографий. В воскресенье игроки прошли медицинское обследование. Уже в понедельник команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Команда вышла из отпуска и прошла медосмотр



Завтра вылетаем в Австрию на #РЖДТренировочныеСборы и начинаем подготовку к новому сезону! pic.twitter.com/QKuMofqKSS — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 13, 2021

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Локомотив» занял третье место в Премьер-лиге и завоевал национальный кубок. «Железнодорожники» в следующем сезоне представят Россию в Лиге Европы.