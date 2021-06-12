«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу в «Зените»

|
12 Июня 2021, 12:12,
|
|
Очередной европейский клуб готов включиться в борьбу за иранского нападающего Сердара Азмуна, правами на которого владеет петербургский «Зенит».
Как информирует Gazzetta dello Sport, на 26-летнего бомбардира претендует «Милан». «Россонери» подыскивают подмену 39-летнему шведскому форварду Златану Ибрагимовичу. Также в шорт-листе миланского гранда находятся Мауро Икарди и Джакомо Распадори.
Ранее сообщалось об интересе к Сердару со стороны «Ромы», «Аталанты» и дортмундской «Боруссии».
В минувшем сезоне чемпионата России Азмун сыграл 24 поединка, отметившись 19 голами и шестью результативными передачами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Сердар Азмун