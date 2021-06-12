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«Милан» нашёл замену Ибрагимовичу в «Зените»

12 Июня 2021, 12:12,

Очередной европейский клуб готов включиться в борьбу за иранского нападающего Сердара Азмуна, правами на которого владеет петербургский «Зенит».

Как информирует Gazzetta dello Sport, на 26-летнего бомбардира претендует «Милан». «Россонери» подыскивают подмену 39-летнему шведскому форварду Златану Ибрагимовичу. Также в шорт-листе миланского гранда находятся Мауро Икарди и Джакомо Распадори.

Ранее сообщалось об интересе к Сердару со стороны «Ромы», «Аталанты» и дортмундской «Боруссии».

В минувшем сезоне чемпионата России Азмун сыграл 24 поединка, отметившись 19 голами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Сердар Азмун
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