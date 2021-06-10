Мусаев объяснил своё появление на матче «Краснодара» в худи и кепке

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по поводу модного наряда, в котором его запечатлели телекамеры во время матча между «быками» и сочинцами 5 мая. Худи Gucci и кепку Dsquared оценивают чуть ли не в 100 000 рублей.

- Купил этой весной. Я на тот момент уже ушел из клуба. Меня пригласили на матч. Я знал, что буду в ложе, а ее обычно не снимают, - приводит слова бывшего тренера «Краснодара» Sports.ru.

Мусаев добавил, что оделся бы иначе, если бы знал, что его покажут в телетрансляции. Тем не менее, специалист считает, что его одежда не должна никого волновать.

Напомним, что Мусаев работал с первой командой «Краснодара» с 2018 года. Прошлой весной его заменил Виктор Ганчаренко.