«Спартак» ищет правого защитника

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09 Июня 2021, 21:11,
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Московский «Спартак» нуждается в усилении правого фланга защиты.
«Красно-белые» рассматривают на позицию правого защитника футболистов с российским паспортом. На данный момент в клубе есть два игрока на эту позицию, но Андрею Ещенко и Виктору Мозесу уже за 30, поэтому «Спартак» ищет им потенциальную замену.
По данным tele-sport.ru, «Спартак» уже вёл переговоры с некоторыми футболистами, но в итоге ни о чём не договорился.
В сезоне 2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов. В конце сезона клуб покинул главный тренер Доменико Тедеско, вместо которого команду возглавил Руй Витория.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021