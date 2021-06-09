«Спартак» ищет правого защитника

Московский «Спартак» нуждается в усилении правого фланга защиты.

«Красно-белые» рассматривают на позицию правого защитника футболистов с российским паспортом. На данный момент в клубе есть два игрока на эту позицию, но Андрею Ещенко и Виктору Мозесу уже за 30, поэтому «Спартак» ищет им потенциальную замену.

По данным tele-sport.ru, «Спартак» уже вёл переговоры с некоторыми футболистами, но в итоге ни о чём не договорился.

В сезоне 2020/21 «Спартак» занял второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов. В конце сезона клуб покинул главный тренер Доменико Тедеско, вместо которого команду возглавил Руй Витория.