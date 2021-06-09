​Помазун продлил контракт с ЦСКА и отправился в «Урал»

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09 Июня 2021, 15:24,
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ЦСКА на страницах своего официального сайта объявил сразу две новости, касающиеся голкипера Ильи Помазуна. Во-первых, 24-летний футболист продлил контракт с клубом до завершения сезона 2025/2026. А во-вторых, Помазун отправился в «Урал» на правах годичной аренды.
Стоит сказать, что Илья Помазун уже выступал за «Урал» в прошлом сезоне. Тогда «шмели» тоже арендовали вратаря, но перед началом второй части сезона он вернулся в ряды ЦСКА.
Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он провёл 10 матчей, в которых пропустил 11 голов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Урал, Трансферы футбола - лето 2021, Илья Помазун