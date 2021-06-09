​Помазун продлил контракт с ЦСКА и отправился в «Урал»

ЦСКА на страницах своего официального сайта объявил сразу две новости, касающиеся голкипера Ильи Помазуна. Во-первых, 24-летний футболист продлил контракт с клубом до завершения сезона 2025/2026. А во-вторых, Помазун отправился в «Урал» на правах годичной аренды.

Стоит сказать, что Илья Помазун уже выступал за «Урал» в прошлом сезоне. Тогда «шмели» тоже арендовали вратаря, но перед началом второй части сезона он вернулся в ряды ЦСКА.

Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он провёл 10 матчей, в которых пропустил 11 голов.