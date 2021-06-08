Лесовой: «Каминг-аут в футболе невозможен»

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08 Июня 2021, 12:32,
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Хавбек московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, как относится к нетрадиционной сексуальной ориентации среди спортсменов.
«Отношусь нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют», - передает слова полузащитника издание Sport24.
Напомним, что летом прошлого года футболист, выступающий в составе команды чемпионата Англии, опубликовал анонимный пост, в котором поведал о своей нетрадиционной ориентации. Игрок выразил надежду, что в будущем сможет сделать каминг-аут.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Даниил Лесовой