Салихова - о Кокорине: «Меня до сих пор трясёт от этой фамилии»

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова высказалась о форварде Александре Кокорине. В зимнее трансферное окно «красно-белые» продали игрока в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро. Трудовое соглашение Кокорина с флорентийским клубом рассчитано до лета 2024 года.

На вопрос подписчика о Кокорине супруга Леонида Федуна ответила в своем телеграм-канале следующее: «Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии».

Напомним, что Александр защищал цвета «народной команды» на протяжении шести месяцев. Он принял участие в десяти встречах за «Спартак», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.