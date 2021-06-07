​Чорлука войдёт в тренерский штаб Николича

Ведран Чорлука в ближайшие дни подпишет контракт и войдёт в тренерский штаб Марко Николича в «Локомотиве». Об этом сообщил журналист Максим Алланазаров на своём канале «Алланазаров/Советник Заремы» в Telegram.

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» на протяжении девяти сезонов, но решил завершить карьеру уже в 35 лет. Теперь Чорлука намерен сосредоточиться на тренерской работе. В настоящий момент он состоит в штабе сборной Хорватии, готовящейся к чемпионату Европы.

Добавим, что Марко Николич работает с «Локомотивом» с лета прошлого года. В мае сербский специалист подписал новый контракт по схеме «2+1».