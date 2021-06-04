Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»

04 Июня 2021, 12:04,

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова в «Телеграме» выступила против приглашения главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника «красно-белых».

«Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп», - гласит сообщение женщины в мессенджере.

Напомним, что в начале мая было объявлено о том, что Салихова пополнила совет директоров московского клуба. Однако спустя несколько недель она покинула свою должность из-за несогласия при выборе нового главного тренера.

Пост наставника «Спартака» занял португальский специалист Руй Витория, подписавший двухлетнее трудовое соглашение. Он сменил у руля команды немца Доменико Тедеско.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов, Зарема Салихова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
White_Shark
04 Июня 2021, 13:58

Мне казалось с жертвоприношением во имя милости богов мы закончили лет эдак 800 назад. Но видать это единственный вариант, при котором спартак выиграет чемпионат XDD

0
sierge
04 Июня 2021, 13:53

Она мне все больше нравится

1
Tavadi
04 Июня 2021, 13:20

черчесов: -ну это не сложно устроить

0
ирвин-schalke
04 Июня 2021, 12:31

У Спартака своя Смородская)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
1 1
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
1 1
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
1 1
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей