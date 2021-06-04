Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»

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04 Июня 2021, 12:04,
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Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова в «Телеграме» выступила против приглашения главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника «красно-белых».
«Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп», - гласит сообщение женщины в мессенджере.
Напомним, что в начале мая было объявлено о том, что Салихова пополнила совет директоров московского клуба. Однако спустя несколько недель она покинула свою должность из-за несогласия при выборе нового главного тренера.
Пост наставника «Спартака» занял португальский специалист Руй Витория, подписавший двухлетнее трудовое соглашение. Он сменил у руля команды немца Доменико Тедеско.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Станислав Черчесов, Зарема Салихова
Мне казалось с жертвоприношением во имя милости богов мы закончили лет эдак 800 назад. Но видать это единственный вариант, при котором спартак выиграет чемпионат XDD
Она мне все больше нравится
черчесов: -ну это не сложно устроить
У Спартака своя Смородская)))