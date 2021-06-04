Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова в «Телеграме» выступила против приглашения главного тренера сборной России Станислава Черчесова на пост наставника «красно-белых».

«Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп», - гласит сообщение женщины в мессенджере.

Напомним, что в начале мая было объявлено о том, что Салихова пополнила совет директоров московского клуба. Однако спустя несколько недель она покинула свою должность из-за несогласия при выборе нового главного тренера.

Пост наставника «Спартака» занял португальский специалист Руй Витория, подписавший двухлетнее трудовое соглашение. Он сменил у руля команды немца Доменико Тедеско.