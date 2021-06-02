Арустамян: «Дзагоев хочет остаться в ЦСКА»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил в своём телеграм-канале, что ЦСКА и полузащитник Алан Дзагоев намерены продолжить совместную работу.

Ранее в СМИ была информация, что Дзагоев отклонил первое предложение ЦСКА по продлению контракта. Однако «армейцы» не собираются прекращать переговоры, хоть на полузащитника претендуют и другие команды. Главное условие «армейского» клуба заключается в том, что Дзагоев получит полную заработную плату только при условии, если проведёт определённое количество матчей. Зарплата футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро.

Ранее второго июня ЦСКА продлил контракт с защитником Виктором Васиным.